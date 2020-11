Moto2, il Gp d'Europa va a Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d’Europa, classe Moto2.

Il pilota dello Sky Racing Team VR46 è passato per primo sotto la bandiera a scacchi, anticipando Jorge Martin e Remy Gardner. Altri quattro gli italiani nella top ten: Enea Bastianini conclude al quarto posto, arrivando davanti a Lorenzo Baldassarri e Luca Marini. Ottavo Nicolàò Bulega.

In classifica, Bastianini è in testa con 184 punti, seguito dai 178 di Sam Lowes (vittima di una caduta che lo costringe a tornare ai box con zero punti). Terzo Marini a 165.

