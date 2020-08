Moto2, il pomeriggio porta la firma del 'Bez'

E’ stato Bezzecchi il più rapido venerdì dopo pranzo al Red Bull Ring, dove domenica si correrà il Gran premio di Stiria della classe Moto2.

1 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 260.2 1’29.092

2 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 258.9 1’29.134 0.042 / 0.042

3 9 Jorge NAVARRO SPA + EGO Speed Up Speed Up 257.1 1’29.302 0.210 / 0.168

4 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 257.1 1’29.350 0.258 / 0.048

5 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 258.9 1’29.406 0.314 / 0.056

6 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 257.7 1’29.472 0.380 / 0.066

7 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 260.2 1’29.509 0.417 / 0.037

8 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 259.6 1’29.538 0.446 / 0.029

9 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 258.3 1’29.558 0.466 / 0.020

10 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 260.8 1’29.564 0.472 / 0.006

11 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 260.2 1’29.577 0.485 / 0.013

12 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 257.1 1’29.623 0.531 / 0.046

13 44 Aron CANET SPA Openbank Aspar Team Speed Up 255.3 1’29.644 0.552 / 0.021

14 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 260.8 1’29.651 0.559 / 0.007

15 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 256.5 1’29.683 0.591 / 0.032

16 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 259.6 1’29.699 0.607 / 0.016

17 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 256.5 1’29.726 0.634 / 0.027

18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 258.9 1’29.842 0.750 / 0.116

19 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 258.3 1’29.965 0.873 / 0.123

20 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 260.2 1’29.975 0.883 / 0.010

21 77 Dominique AEGERTER SWI NTS RW Racing GP NTS 256.5 1’29.975 0.883

22 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 257.7 1’30.016 0.924 / 0.041

23 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 257.1 1’30.046 0.954 / 0.030

24 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 254.7 1’30.074 0.982 / 0.028

25 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 258.3 1’30.103 1.011 / 0.029

26 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA + EGO Speed Up Speed Up 256.5 1’30.107 1.015 / 0.004

27 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 260.2 1’30.360 1.268 / 0.253

28 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 256.5 1’30.416 1.324 / 0.056

29 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 254.7 1’30.641 1.549 / 0.225

30 5 Alejandro MEDINA SPA Openbank Aspar Team Speed Up 252.3 1’31.145 2.053 / 0.504

OMNISPORT | 21-08-2020 17:01