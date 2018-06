Primo successo in carriera per il francese Fabio Quartararo. In Moto2 il centauro della Speed Up, che domenica aveva ottenuto la pole, ha conquistato il Gran Premio di Catalogna mettendosi alle spalle il portoghese Miguel Oliveira su Ktm e lo spagnolo Alex Marquez su Kalex.

Ottavo posto per Francesco Bagnaia (Kalex), che resta leader della classifica generale con un punto di vantaggio su Oliveira. Settimo Baldassarri.

SPORTAL.IT | 17-06-2018 13:30