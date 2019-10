Moto2, in Australia pole di Navarro

Terza pole position stagionale per Jorge Navarro, che partirà davanti a tutti nel Gp d’Australia classe Moto2.

Se in MotoGp il calendario è stato stravolto dal vento, con le qualifiche ufficiali spostate a ridosso della gara, non è andata molto meglio ai piloti della Moto2, scesi in pista sotto minaccia di pioggia.

In prima fila al fianco del pilota della Speed Up ci saranno la Ktm di Brad Binder e Luca Marini dello Sky Racing Team VR46, reduce dai successi di Buriram e Motegi.

Quarto Fabio di Giannantonio davanti a Jorge Martin e Sam Lowes, ma il britannico del Team Gresini partirà dall’ultima posizione in griglia per la penalità inflitta nelle prove libere.

Solo settimo il leader del Mondiale Alex Marquez, nono Marco Bezzecchi (KTM Tech 3), tredicesimo Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46).



SPORTAL.IT | 26-10-2019 09:51