Moto2, Jorge Martin positivo al Coronavirus: niente Misano

Il centauro della KTM Jorge Martin sarà costretto a saltare il Gran Premio di Misano dopo essere risultato positivo al Coronavirus nei test a cui è stato sottoposto prima dell’evento in programma al World Circuit Marco Simoncelli.

Per il centauro spagnolo, in lotta per il Mondiale di Moto2 con Enea Bastianini e Luca Marini, è un duro colpo. Secondo i media spagnoli l’annuncio sarà dato in giornata. Jorge Martin secondo le indiscrezioni sostituirà Jack Miller nel team Ducati Pramac nella prossima stagione.

OMNISPORT | 10-09-2020 08:51