La Moto2 torna in pista e lo fa con il GP d’India, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti è attualmente così composta:

Pedro Acosta (211 pt.) Tony Arbolino (177 pt.) Jake Dixon (146 pt.) Aron Canet (116 pt.) Alonso Lopez (116 pt.)

Il GP d’India si corre sul Buddh International Circuit, alla sua prima edizione in assoluto. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 10.15. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: