Moto2, Luca Marini: "Ho dominato, è la prima volta"

"E’ stata una bellissima gara ed è arrivata una bellissima vittoria". Luca Marini è al settimo cielo per il trionfo in Thailandia.

"Sono partito bene, con un passo costante e ho subito creato un gap di quasi 3 secondi – ha aggiunto il portacolori dello Sky Racing Team VR46 -. Sono molto contento perché abbiamo finito la gara dominando ed è la prima volta nella mia carriera. Non è stato facile rimanere concentrati fino al traguardo. Ho cercato di non pensare e non commettere errori. Dopo il quarto posto ad Aragón, un tracciato dove ho sempre fatto un po’ fatica ad essere competitivo, ero molto fiducioso. La moto era perfetta, anche con le alte temperature. I ragazzi hanno fatto un gran lavoro ed è stata dura anche per loro perché al box c’erano 50 gradi".

"Grazie a tutto il team, all’Academy e alla mia famiglia. Mi hanno seguito dall’Italia svegliandosi per una settimana alle tre di notte. Andiamo a tutto gas verso la trio" ha concluso Marini.

SPORTAL.IT | 06-10-2019 12:09