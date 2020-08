Moto2, Luca Marini: “Martin aveva qualcosa in più”

Una gara rocambolesca a Spielberg per i piloti dello Sky Racing Team VR46 con Luca Marini secondo e Marco Bezzecchi sesto. Con il podio di oggi, il dodicesimo in Moto2, Marini è primo nella classifica generale: ha 78 punti.

“Sono partito bene in entrambe le gare – ha detto il fratello di Valentino Rossi -: nella prima, ho recuperato tanto terreno e mi sentivo davvero bene. La seconda, direttamente dalla prima fila, è stata più facile, ma Jorge (Martin ndr) aveva qualcosa in più. È stato veloce tutto il weekend, ho provato ad inseguirlo, ma facevo fatica nel T3, un aspetto su cui lavorare nel GP della prossima settimana. Sono stato l’unico a scendere in pista per la gara con la gomma soft davanti, mentre gli altri avevano la dura. Faremo quindi qualche altra prova in questo senso il prossimo venerdì con tutto il team per fare uno step in avanti. Come sempre, hanno fatto un gran lavoro”.

OMNISPORT | 16-08-2020 16:25