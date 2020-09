Luca Marini vince il Gran Premio di Catalogna, categoria Moto2, e allunga nella classifica generale del Mondiale. Il centauro dello Sky Racing Team sul tracciato del Montmelò ha battuto dopo un bel duello finale il britannico Sam Lowes.

Terzo posto per Fabio Di Giannantonio (HDR Heidrun Speed Up). Enea Bastianini, in lotta con Marini per il titolo, ha chiuso al sesto posto, mentre l’altro pilota di vertice Marco Bezzecchi è arrivato settimo.

OMNISPORT | 27-09-2020 14:27