Moto2, Marco Bezzecchi si candida per il bis

Marco Bezzecchi ha grande feeling con la pista di Valencia e vuole mettere ancora tutti in fila.

“Domenica ci siamo tolti una grande soddisfazione – racconta il centauro impegnato nel Mondiale Moto2 con lo Sky Racing Team VR46 -: ero a mio agio sulla moto, ho guidato come volevo e grazie a tutto il team abbiamo centrato un gran risultato. Ritorneremo al lavoro sulla stessa pista: ripartiamo dai dati, continuiamo a lavorare per fare un altro step in avanti e avvicinarci ancora di più”.

OMNISPORT | 12-11-2020 15:45