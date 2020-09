Moto2, Martin ancora out, torna Mattia Pasini

Jorge Martin è risultato ancora positivo al Covid-19, dovrà quindi rinunciare anche al GP dell’Emilia Romagna di Moto2, dopo aver già saltato il primo weekend di Misano.



Al suo posto correrà Mattia Pasini. “Sono molto felice di tornare in pista, specialmente nel GP dell’Emilia Romagna, la mia gara di casa – ha detto il romagnolo -. Mi dispiace molto per quello che sta passando Martin, spero che possa tornare presto e nel frattempo mi prenderò cura della sua moto. Voglio ringraziare il team Red Bull KTM Ajo per avermi dato questa opportunità, sono sicuro che sarà un buon weekend. Voglio godermi questo GP, fare un buon lavoro e provare a portare significativi passi in avanti nel team. Lavorerò sodo per portare a casa un buon risultato”.

