Moto2, Navarro beffa Marquez

A Jerez de la Frontera è tempo di prime volte. Dopo la prima pole della carriera di Lorenzo Dalla Porta in Moto3 e di Fabio Quartararo in MotoGp, anche in Moto2 è tempo di prima gioia per Jorge Navarro.

Il pilota spagnolo della SpeedUp ha preceduto di 91 millesimi il connazionale Alex Marquez, secondo davanti a Fernandez che completa la prima fila.

Buon quinto Bulega, in seconda fila alle spalle di Gardner e davanti al leader del mondiale Lorenzo Baldassarri, che ha preceduto Di Giannantonio.



SPORTAL.IT | 04-05-2019 16:44