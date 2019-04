Moto2, pole a Schrotter. Vola Pasini

Dopo aver dominato la scena venerdì Marcel Schrotter ha ottenuto anche la pole position nel Gp delle Americhe classe Moto2, terza prova del Mondiale 2019.

Il pilota tedesco ha fermato il cronometro sul 2:10.875 precedendo Alex Marquez (Marc MvS) per soli 58 millesimi.

Terzo posto per Sam Lowes (Gresini), mentre in terza fila, in settima posizione, spicca Mattia Pasini, che al rientro in categoria in sostituzione dell’infortunato Fernandez si qualifica settimo, è il migliore degli italiani.

Nono Simone Corsi (Tasca Racing) e Luca Marini (Sky racing Team VR46). Solo 15° il leader del mondiale Lorenzo Baldassarri.

SPORTAL.IT | 14-04-2019 00:22