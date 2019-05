Moto2: Spagna, a Navarro le prime libere

La prima mattinata di GP a Jerez de la Frontera si chiude con le libere della Moto2. Fa il passo Jorge Navarro (HDR Heidrun Speed Up) con il tempo di 1:41.819. Incalzano la Speed Up numero 9 i due piloti ufficiali Ktm. Brad Binder si ferma al secondo posto (+0,019s), terzo Jorge Martin.

Non una sessione facile per il leader della classifica iridata, Lorenzo Baldassarri (Flexbox HP 40) è prima frenato dai problemi tecnici e poi vittima di una caduta. Ancora in pista, dopo la grande prova di Austin Mattia Pasini. Questa volta veste i colori del team (Sama Qatar Angel Nieto Team). Luca Marini (Sky Racing Team VR46) mette a referto il nono tempo.

VIRGILIO SPORT | 03-05-2019 12:41