Podio tutto spagnolo in Moto2: Alex Marquez ha trionfato a Le Mans davanti a Navarro e Fernandez. Il primo italiano al traguardo è Bastianini, settimo.

Grande spavento per Lorenzo Baldassarri, che è caduto poco dopo il via ed è stato colpito da Pasini, anche lui finito a terra. Il leader del Mondiale, portato fuori in barella, rischia di saltare il prossimo Gran Premio al Mugello per problemi a una spalla.

SPORTAL.IT | 19-05-2019 13:17