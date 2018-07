Moto2, storica prima fila italiana in Germania

Giornata storica in Germania per i colori italiani nel Motomondiale. Per la prima volta, infatti, la prima fila di un Gp di Moto2 sarà tutta italiana. Al Sachsenring il miglior tempo in prova l’ha strappato Mattia Pasini (Ital Trans), che con 1:23.787 ha fatto meglio del duo dello Sky Racing Team VR46 formato da Luca Marini e dal leader del Mondiale Francesco Bagnaia, il cui rivale più vicino in classifica, Miguel Oliveira, partirà solo dal 15° posto.

Al quarto posto Sam Lowes, davanti a Lorenzo Baldassarri e Xavi Vierge. Completano la top ten Alex Marquez, Joan Mir, Marcel Schrotter e Brad Binder. Male gli altri italiani: solo 12° Fenati, 17° Locatelli, addirittura 19° Corsi.



SPORTAL.IT | 14-07-2018 16:30