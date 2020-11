Moto2, trionfa Jorge Martin

Lo spagnolo Jorge Martin ha vinto il Gran premio della Comunità Valenciana delle Moto2. Ultimo giro decisivo, con Fabio Di Giannantonio, che era in testa, costretto al ritiro dopo una scivolata. Marco Bezzecchi, che passa davanti, poi non tiene e lascia spazio a Jorge Martin e a Hector Garzo e si piazza al terzo posto.

Quinta posizione per Marini, sesta per Bastianini, sempre più leader del Mondiale: il romagnolo vede aumentare a 14 i punti di distacco da Lowes e 18 da Marini. Delusione per Manzi, scattato dalla pole con la sua MV Agusta (la casa di Schiranna non partiva davanti nel Motomondiale dal 1976) e caduto quando era nelle prime posizioni.

15-11-2020