Brad Binder ha vinto il Gran Premio d'Australia: il pilota della Red Bull KTM Ajo ha preceduto Joan Mir del team EG 0,0 Marc VDS e Xavi Vierge (Dynavolt Intact GP).

Il leader della classifica iridata Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46) chiude dodicesimo, una posizione dietro al rivale Miguel Oliveira, staccato di 36 punti: a Pecco ora basta un quinto posto in Malesia per aggiudicarsi il titolo. Caduto Lorenzo Baldassarri quando era in lotta per il podio.

SPORTAL.IT | 28-10-2018 07:30