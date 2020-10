Moto2: vince Lowes, Bezzecchi terzo

E’ stato Sam Lowes a vincere il Gran premio di Francia delle Moto2. Ha preceduto Remy Gardner, che negli ultimi metri del circuito ha infilato Marco Bezzecchi strappando il secondo gradino del podio al centauro italiano. 0 punti per il leader della classifica, Luca Marini, fuori dai quindici, mentre Enea Bastianini si è piazzato all’undicesimo posto e ora è a -13 dal fratello di Valentino Rossi.

Jake Dixon, in testa fino a pochi giri dall’arrivo, è scivolato. E non ha saputo trattenere le lacrime per la grande occasione gettata al vento.

OMNISPORT | 11-10-2020 15:42