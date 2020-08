Moto2, vince Martin. Marini nuovo leader Mondiale

Jorge Martin ha vinto il Gran Premio d’Austria di Moto2 al Red Bull Ring. Il centauro spagnolo ha preceduto il pilota dello Sky Racing Team VR46 Luca Marini, nuovo leader del Mondiale con 78 punti, e Schrotter.

La gara è stata sospesa per venti minuti dopo i primi tre giri a causa di un pauroso incidente di Syahrin, che ha centrato in pieno la moto di Enea Bastianini, caduto poco prima ma già messosi in salvo. Per il pilota malese, sempre cosciente durante i soccorsi, solo qualche contusione al bacino secondo i primi accertamenti.

Moto2, l’ordine di arrivo

1 J. MARTIN 19:24.723

2 L. MARINI +2.195

3 M. SCHROTTER +4.782

4 S. LOWES +7.249

5 X. VIERGE +7.325

6 M. BEZZECCHI +7.771

7 T. LUTHI +9.405

8 A. FERNANDEZ +9.598

9 A. CANET +10.023

10 J. ROBERTS +10.890

OMNISPORT | 16-08-2020 13:53