Moto3, Acosta è l'erede di Marquez: "Marc diverso dagli altri"

Pedro Acosta, all’età di appena 16 anni, sta dominando in Moto3 con già 3 successi. Il giovane spagnolo ha come modello un suo connazionale: “Non ho mai avuto paura di cadere, alla fine se vai al limite succede. Da Marquez prenderei tutto perché, se vince con quella superiorità, è perché ha qualcosa di diverso dagli altri. Vorrei essere al 90% come lui e con il 10% dello spettacolo di Stoner o Schwantz”.

Infine una confessione: “Mio padre è un pescatore, ma mi ha trasmesso la passione per le moto. Nella scuola c’erano due gruppi, quello dei più veloci e quello dei più lenti. Alla mia prima gara ero l’ultimo nel ‘girone’ dei meno rapidi. Durante la corsa mi sono messo a piangere”.

OMNISPORT | 03-05-2021 12:14