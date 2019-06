Moto3, al Montmelò spunta Ramirez

La stagione della Moto3 continua all’insegna dell’equilibrio.

La settima prova del Mondiale, il Gp di Catalogna sul circuito del Montmelò, è stata infatti vinta da Marcos Ramirez su Leopard, settimo vincitore diverso in altrettanti Gp stagionali e dodicesimo allargando il raggio alle ultime 12 corse considerando anche la scorsa stagione.

Gara caotica con tante cadute e ritiri eccellenti, in sequenza quelli di Dalla Porta, Arbolino e Masia. Ramirez ha vinto in volata precedendo Aron Canet (Max Racing Team) e Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46), capace di recuperare ben 18 posizioni.

Settimo Fenati, undicesimo Antonelli, partito dalla 27a posizione, ma trovatosi per qualche giro in lotta per il podio prima di commettere un errore. Il pilota romagnolo perde terreno in classifica rispetto a Canet, leader con 23 punti di vantaggio su Dalla Porta e 28 su Antonelli.

SPORTAL.IT | 16-06-2019 12:03