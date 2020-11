Moto3, Arenas campione del mondo. Mezza impresa di Arbolino

Albert Arenas si è laureato campione del mondo della Moto 3: allo spagnolo è bastato arrivare dodicesimo a Portimao per vincere il titolo. Grande impresa ma anche rimpianti per Tony Arbolino, che partito 27esimo ha compiuto una spettacolare rimonta fino al quinto posto, fermandosi così a soli 5 punti in classifica generale dall’iberico del team Aspar. Ottavo al traguardo e terzo in classifica generale il giapponese Ai Ogura.

Il Gran Premio del Portogallo è stato vinto dallo spagnolo Raul Fernandez, davanti all’italiano Dennis Foggia e all’altro iberico Jeremy Alcoba. Settimo posto per Celestino Vietti.

OMNISPORT | 22-11-2020 13:11