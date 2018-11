Moto3, Can Oncu scrive la storia

Con il crono di 43"06, Can Oncu ha vinto la gara di Moto3 al Gran Premio della Comunità Valenciana, 19esima e ultima tappa del motomondiale 2018 che si è disputata sul circuito di Valencia (23 giri, 92,1 chilometri complessivi). Lo riporta Italpress.

Il 15enne pilota turco della KTM, al suo debutto iridato e abilitato a correre come under 16 in virtù del suo successo nella Rookies Cup, diventa così il più giovane di sempre ad aver vinto una prova del motomondiale. Seconda piazza per lo spagnolo e campione del mondo Jorge Martin (Honda), distanziato di 4", mentre e' terzo il britannico John McPhee (KTM), a 6".

Quarto e migliore degli azzurri Fabio Di Giannantonio (Honda), che chiude la stagione da vice-iridato; quinto Enea Bastianini (Honda), settimo Niccolo' Antonelli (Honda) e decimo Celestino Vietti (Honda).

SPORTAL.IT | 18-11-2018 12:45