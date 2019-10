Arenas ha vinto il Gran Premio di Thailandia, classe moto3. A Buriram il centauro spagnolo si è imposto in volata davanti a Lorenzo Dalla Porta, che si consola allungando in classifica mondiale a + 22 su Canet, caduto durante la corsa. Terzo posto per Lopez.

Sfortunato Tony Arbolino (terzo in generale a -44), solo decimo a causa di alcuni problemi a un guanto.

SPORTAL.IT | 06-10-2019 08:49