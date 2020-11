Moto3, Fernandez in pole. Male Arbolino

Raul Fernandez ha conquistato la pole position del Gran Premio di Portogallo di Moto3. Il centauro spagnolo ha fermato il cronometro sul tempo di 1’48″051, precedendo Jeremy Alcoba con la Honda e Ayumu Sasaki in sella alla Ktm. Quarto tempo per Tatsuki Suzuki, quinto e sesto posto per due contendenti al titolo, Albert Arenas e Ai Ogura. L’altro pilota ancora in corsa per la vittoria, l’italiano Tony Arbolino, partirà invece dalle retrovie: è appena 27esimo.

Nella top ten anche Niccolò Antonelli e Dennis Foggia, al settimo e all’ottavo posto.

OMNISPORT | 21-11-2020 15:43