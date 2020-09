Moto3, Gabriel Rodrigo non recrimina

Gabriel Rodrigo non recrimina anche se è stato a un soffio dalla pole position, poi andata ad Ai Ogura. A Misano il portacolori del Team Kömmerling Gresini scatterà dalla seconda posizione nel Gran premio delle Moto3.

“Non era facile trovare il tempo con tanto traffico e con piloti che rallentano un po’ davanti a te – ha detto l’argentino -. Nell’ultimo giro ho fatto un buon tempo, sapevo di poter fare la pole position, ma la prima fila è fondamentale per questa gara. Mi aspetto una gara veloce come Jerez2 o Austria2 e credo che i più veloci faranno selezione dall’inizio. Siamo pronti per la gara, abbiamo ritmo, ma ci sono tanti rivali da cui guardarsi”.

OMNISPORT | 12-09-2020 14:34