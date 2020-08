Moto3, Gp Stiria: prima gioia per Celestino Vietti

E’ Celestino Vietti il vincitore del Gp di Stiria di Moto3. Sul circuito di Spielberg, in Austria, il non ancora 19enne pilota del Team Sky VR46 si è imposto davanti a Tony Arbolino e Ai Ogura.

Si tratta della prima vittoria in carriera nel Motomondiale per Vietti, bravo a restare concentratissimo in un ultimo giro sostanzialmente perfetto e a rintuzzare i tentativi del connazionale.

Più indietro gli altri italiani: 9° Stefano Nepa, 11° Dennis Foggia, 13° Andrea Migno. Fuori dalla zona punti Niccolò Antonelli, 16°, arrivato davanti a Romano Fenati. 23° Davide Pizzoli.

In classifica, comanda ancora Albert Arenas (quinto al traguardo) con 106 punti, davanti a Ogura (81) e McPhee (67). Vietti è quarto con 66 punti, primo degli italiani.

OMNISPORT | 23-08-2020 12:06