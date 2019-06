Moto3: grande Arbolino, doppietta italiana

Il centauro della Honda Tony Arbolino ha vinto il Gran Premio d'Italia del Mondiale Moto3 al Mugello. Scattato dalla pole Arbolino, al primo trionfo in carriera, ha preceduto in volata Lorenzo Dalla Porta, secondo. Terzo posto per lo spagnolo Jaume Masià, quarta piazza per Niccolò Antonelli davanti a Dennis Foggia e John McPhee. Tra i primi dieci anche Vietti, nono.

In classifica generale Canet, settimo oggi, è al comando con 83 punti, tre in più di Dalla Porta e tredici in più su Antonelli.

SPORTAL.IT | 02-06-2019 12:11