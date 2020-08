Moto3, Gresini conferma già Alcoba

La macchina organizzativa Gresini Racing non si ferma mai e, nonostante una stagione ancora lunghissima che si chiuderà il 22 novembre a Portimao, arriva già la conferma di Jeremy Alcoba nel Team Moto3.



Lo spagnolo, che aveva iniziato la sua avventura targata Gresini Racing nel 2019 come sostituto di Gabriel Rodrigo in due gran premi (Spielberg e Silverstone), dopo appena quattro gare nel 2020 ha già dimostrato di poter essere una delle grandi rivelazioni della categoria Moto3 e aspirante massimo alla corona di “Rookie of the Year”.



Numeri che uniti alla grandissima professionalità di questo ragazzo di appena 18 anni (19 a novembre) hanno fatto sì che il prolungamento del contratto fosse cosa praticamente scontata. Attualmente Alcoba è 12º nel mondiale con 30 punti a referto e un 7º posto come miglior piazzamento.

“Sono ssolutamente estasiato dal fatto che una squadra come Gresini Racing abbia deciso di scommettere su di me anche il prossimo anno. Devo ammettere che è anche una sorta di “liberazione” per questa stagione dove posso correre con meno pressione, almeno sotto questo punto di vista. È ovvio che questo mio primo anno è una sorta di apprendistato, stiamo lavorando bene e le cose stanno andando per il verso giusto, ma nel 2021 proveremo ad alzare un po’ l’asticella, anche se questo campionato ridotto non mi aiuta troppo in vista della prossima stagione” ha commentato Jeremy.

OMNISPORT | 28-08-2020 12:31