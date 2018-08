E' già finito il weekend a Brno di Jorge Martin, pilota spagnolo del team Del Conca Gresini ed attuale leader del mondiale Moto3.

Durante la prima sessione delle libere, a causa di una scivolata alla curva 10, ha riportato la frattura del radio sinistro. Il centuaro è già in viaggio per Barcellona, dove sarà operato per accelerare i tempi di rientro nella speranza di poter correre già in Austria.

SPORTAL.IT | 03-08-2018 12:05