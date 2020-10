Moto3, Masia concede il bis

Jaume Masia ha concesso il bis sulla pista di Aragon. Lo spagnolo, evidentemente, ci ha preso gusto e ha vinto anche il Gp di Teruel delle Moto3. Sul podio, con lui, sono saliti due giapponesi: Kaito Toba oltre a Ayumu Sasaki, alla sua prima top-3 in carriera.

Arenas, quasi sempre in testa, si è fatto infilare nel finale e si è piazzato solamente quarto, davanti a Vietti, che nonostante le difficoltà incontrate in gara ha limitato i danni in chiave campionato del mondo. La classifica, a tre gare dall’epilogo, dice che Arenas è a +19 su Ogura e a +20 su Vietti.

OMNISPORT | 25-10-2020 12:16