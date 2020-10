Moto3, Migno cambia ancora squadra

Nel 2021 Andrea Migno parteciperà al campionato del mondo Moto3 con il Team Snipers. L’ufficializzazione è arrivata giovedì.

“Sono contento di poter comunicare che la prossima stagione continuerò a correre in Moto3 con il Team Snipers in sella ad una Honda – ha detto il romagnolo -. Sarà un cambiamento importante per me a livello tecnico, ma sono sicuro che grazie al supporto dell’Academy, al clima all’interno della squadra e all’esperienza di tutti i tecnici riuscirò ad adattarmi al più presto. Un grazie anche a tutti i ragazzi dello Sky Racing Team e alla mia squadra con cui ho condiviso tanti anni di lavoro e a cui mi legano tanti bei ricordi”

OMNISPORT | 08-10-2020 13:47