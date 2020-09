Moto3, Misano elettrizza Alcoba

Due settimane di sosta ed è di nuovo tempo di Mondiale con il Team Kömmerling Gresini Moto3 che sarà impegnato in una doppietta tutta italiana con l’appuntamento di Misano, circuito casalingo per eccellenza per Fausto Gresini.



Gabriel Rodrigo e Jeremy Alcoba arrivano a questo doppio appuntamento con il morale alto e tanta voglia di fare bene. Se per l’argentino il podio sfiorato in Austria sarà il punto di partenza su cui costruire la restante parte di stagione, per lo spagnolo ci sono vari motivi per voler stupire…

“Finalmente arriva un circuito che non conosco, e devo dire che la cosa mi emoziona. Si corre nel circuito di casa del team e sarà la mia primissima volta qui. Ho giocato un po’ alla play station, ma nemmeno troppo. Ho visto qualche gara lì, anche in questo periodo ho provato a staccare un po’ per arrivare mentalmente pronto a questa doppietta. Ci sarà anche un po’ di pubblico, un ritorno alla normalità anche se poco a poco. Proveremo a stare davanti ma se non dovessimo riuscirci non sarà per preparazione fisica perché sto continuando ad allenarmi” ha detto il giovane centauro iberico.

OMNISPORT | 07-09-2020 14:43