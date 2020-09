Moto3, Nepa: "Meglio di settimana scorsa"

Stefano Nepa è riuscito a entrare ancora una volta direttamente in Q2: nella sessione, però, non è riuscito a ottenere il massimo dagli pneumatici. Il centauro del Gaviota Aspar Team partirà dalla quindicesima posizione in griglia di partenza nel Gran premio dell’Emilia Romagna delle Moto3.

“Abbiamo guadagnato una posizione rispetto allo scorso fine settimana – osserva l’abruzzese -. In questi giorni si stanno facendo dei giri pazzeschi, da record, e il livello è altissimo. Domenica cercherò di fare una bella partenza, per poi cercare di sfruttare il mio passo gara”.

OMNISPORT | 19-09-2020 15:49