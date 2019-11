Moto3, per Migno prima pole in carriera

Andrea Migno ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Valencia di Moto3. Il pilota italiano, in sella alla KTM del team World Wide Race, ha ottenuto il miglior giro nelle battute conclusive della Q2, chiudendo in 1:38.683. Si tratta della prima pole position per il 23enne di Cattolica che quest'anno, nonostante le difficoltà del suo team, è riuscito a ottenere un podio (terzo posto nel Gp delle Americhe) e quattro piazzamenti nella top 10.

Migno precederà in griglia Marcos Ramirez, secondo a oltre due decimi, e Jaume Masià, terzo a poco più di quattro decimi. Due gli altri italiani nei primi dieci: il neocampione del mondo Lorenzo Dalla Porta, che cercherà la quarta vittoria consecutiva partendo dal settimo posto, e Romano Fenati, che partirà decimo.

I tempi della Q2 di Moto3 (Primi dieci):

1 16 A. MIGNO 1:38.683

2 42 M. RAMIREZ +0.274

3 5 J. MASIA +0.424

4 44 A. CANET +0.457

5 11 S. GARCIA +0.458

6 12 F. SALAC +0.473

7 48 L. DALLA PORTA +0.597

8 24 T. SUZUKI +0.601

9 40 D. BINDER +0.658

10 55 R. FENATI +0.685

SPORTAL.IT | 16-11-2019 13:35