Moto3, pole di Rodrigo. Masia punito

Gabriel Rodrigo ha conquistato la pole position del Gran Premio di Stiria, categoria Moto3. Lo spagnolo del team Gresini ha preceduto Raul Fernandez (+0.012) e Tatsuki Suzuki (+0.064). Nella top ten gli italiani Tony Arbolino (quarto), Celestino Vietti (quinto) e Dennis Foggia (settimo).

Punito Jaume Masia, escluso dalla Q2 per condotta irresponsabile dopo aver sparso l’olio per tutta la pista dopo una caduta. La sessione è iniziata con una mezz’ora circa di ritardo per pulire il tracciato.

OMNISPORT | 22-08-2020 14:44