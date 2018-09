Moto3, prima gioia per Dalla Porta

Lorenzo Dalla Porta ha conquistato la prima vittoria in carriera conquistando il Gran Premio di San Marino a Misano. In sella alla Honda della Leopard Racing, il 21enne di Prato ha battuto in volata Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio.

In classifica generale Martin torna in testa al Mondiale e ora a 8 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi, caduto quando era primo. A terra anche Enea Bastianini, coinvolto insieme a Nicolò Bulega in una maxi caduta nei primi giri della corsa.

SPORTAL.IT | 09-09-2018 12:45