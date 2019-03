Moto3, prima pole per Masia

Prima pole in carriera per Jaime Masia, che partirà davanti a tutti nel Gran premio d'Argentina di Moto3 in programma domenica a Termas de Rio Hondo. In sella alla Ktm della Bester Capital Dubai, lo spagnolo ferma il cronometro a 1'48"775, precedendo di 319 millesimi Aron Canet.

A completare la prima fila Tony Arbolino con la Honda del team VNE Snipers, staccato di 0"347. Alle sue spalle seconda fila tutta italiana con Lorenzo Dalla Porta, Niccolò Antonelli e Andrea Migno. mentre è settimo Romano Fenati.

SPORTAL.IT | 30-03-2019 18:00