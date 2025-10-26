Ansia Dettwiler, parlano il padre e il team: la Moto3 rivive l'incubo Simoncelli a Sepang, come sta Rueda

Paura a Sepang dopo che nel giro di formazione della Moto3, Rueda centra lo svizzero Dettwiler fermo in pista. Piloti in ospedale, come stanno, le condizioni in aggiornamento

Fiato sospeso a Sepang. Mentre in Italia era l’alba in Malesia si viveva un incubo, scena già viste proprio su quella pista il 23 ottobre 2011 quando un incidente tragico si era portato via Marco Simoncelli. Nel giro di schieramento della gara di Moto3 il neo campione del mondo Jose Antonio Rueda ha centrato in pieno e sbalzato a terra lo svizzero Noah Dettwiler che è quello che ha avuto la peggio. Bandiera rossa, gara ritardata, programma stravolto e soprattutto entrambi i piloti trasportati con l’elicottero a Kuala Lumpur.

Incidente tra Rueda e Dettwiler: cosa è successo

Paura a Sepang ancor prima della partenza della gara di Moto3. Probabilmente per un problema tecnico nel giro di formazione, Dettwiler ha rallentato. A quel punto è arrivato a velocità sostenuta il campione del mondo Rueda che non si è accorto dello svizzero praticamente fermo tra le curve 3 e 4 e lo ha centrato in pieno.

L’impatto è di un certo tipo. I piloti vengono prontamente soccorsi, viene esposta la bandiera rossa e la gara di Moto3 non parte. Start spostato di 45′ per consentire l’ingresso dell’ambulanza e dell’elicottero che atterra sulla pista. Il programma della domenica viene stravolta, la Moto2 viene rinviata alle 9.30 dopo la MotoGP che resta alle 8. Ma intanto c’è apprensione per le condizioni soprattutto dello svizzero.

Come sta Rueda, ansia per Dettwiler

Cala il silenzio e il gelo sul Motomondiale. La pista richiama la tragica morte di Simoncelli nel 2011. Silenzio da parte di tutti, anche la corsa di Moto3 vinta da Furusato, non vede interviste post gara. Però col passare del tempo cominciano a filtrare le prime notizie. Niklas Ajo, titolare del team omonimo, la squadra dello spagnolo, tranquillizza sulle condizioni del neo campione del mondo, per Rueda ‘solo’ una frattura alla mano destra.

Su Dettwiler, classe 2005 giovanissimo pilota di Basile del team CIP Green Power, le notizie sono più frammentate. La tv tedesca Servus Tv però conforta tutti dicendo che lo svizzero non sarebbe in fin di vita. E questo basta, per ora, a tirare un sospiro di sollievo.

Parla il padre di Dettwiler

Il papà di Noah Dettwiler, il pilota svizzero che ha avuto la peggio dopo essere stato tamponato dalla moto di Rueda, ha rilasciato una dichiarazione al giornale elvetico Blick: “Noah è rimasto gravemente ferito a seguito dell’incidente. Fortunatamente, è attualmente in condizioni stabile in ospedale. Ma è troppo presto per dire che sia fuori pericolo. Ha subito diversi arresti cardiaci e ha perso molto sangue. Anche la sua milza e i polmoni sono stati colpiti. Inoltre, ha una frattura esposta alla gamba”.

Abbastanza stringato il comunicato del team di Noah, CIP Green Power che però sembra rassicurare sulle condizioni generali del suo pilota pur non entrando nel particolare: “Questa mattina, durante il sighting lap a Sepang, il nostro pilota, Noah Dettwiler, è rimasto coinvolto in un grave incidente. È stato portato all’ospedale di Kuala Lumpur e dovrà sottoporsi a diversi interventi chirurgici. È in buone mani e vi chiediamo gentilmente di rispettare la sua privacy. Non condivideremo ulteriori dettagli al momento. Noah è un vero combattente, e tutta la squadra CIP Green Power è con lui. Vi terremo aggiornati al più presto”.