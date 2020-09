Pessime notizie per Tatsuki Suzuki, che è caduto nel corso delle prove di sabato delle Moto3: il centauro nipponico si è procurato la frattura del polso sinistro durante la Q2.

Per il giapponese il week end di Misano è già terminato ma il rischio che debba saltare anche il Gran premio in programma la prossima settimana in Catalogna è molto elevato: da decidere se Tatsu dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, magari già nelle prossime ore.

OMNISPORT | 19-09-2020 16:07