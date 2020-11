Moto3, vince Fernandez. Bandiera nera per Arenas

Raul Fernandez vince il Gran Premio d’Europa nella classe Moto3. Assieme a lui salgono sul podio Garcia e Ogura, Arbolino conclude al quarto posto ed è il primo degli italiani.

Giornataccia per il leader del Mondiale, Albert Arenas: dopo essersi ritrovato in ultima posizione per problemi tecnici, lo spagnolo è stato punito con la bandiera nera negli ultimi giri per “irresponsible riding”: secondo la direzione gara avrebbe infastidito volontariamente i piloti in lotta per il podio. Ogura ne approfitta per avvicinarlo in classifica: adesso il distacco tra i due è di soli tre punti, 157 a 154.

Brutta domenica anche per Celestino Vietti, vittima di una caduta nella prima fase della gara.

OMNISPORT | 08-11-2020 11:59