Moto3, vince Vietti, Migno fa autocritica

Nel giorno del trionfo del compagno di squadra Celestino Vietti, che ha vinto il Gran premio di Francia delle Moto3, davanti a Tony Arbolino, Andrea Migno si è piazzato in quinta posizione.

“Ce l’ho un po’ con me stesso, volevo fare il podio. Quinto può andare ma soltanto perché nelle ultime gare avevo fatto male (non ha detto propriamente così, ndr)… Il mio obiettivo è ottenere risultati ancora migliori di quello di oggi per chiudere al meglio la stagione: quando sei lì ti viene l’acquolina” ha raccontato il romagnolo dello Sky Racing Team VR46.

OMNISPORT | 11-10-2020 12:19