Motocross, Kiara Fontanesi ancora in trionfo

Kiara Fontanesi trionfa a Imola e, a soli 24 anni, sale a quota 6 titoli mondiali vinti. In Emilia-Romagna infatti, nell’ultimo GP stagionale del Mondiale Motocross Femminile, è riuscita ad avere la meglio in gara 2. Un traguardo che la classifica di diritto come una delle figure più importanti di questo sport: quattro mondiali consecutivi dal 2012 al 2015 a cui vanno aggiunti i successi del 2017 e di quest’anno. Ma veniamo alla gara.

Dopo il secondo posto del sabato nella prima manche, la Fontanesi non era obbligata a vincere. Eppure, l’italiana ha deciso di non badare ai conti e fare la sua prestazione. Quarta in partenza, la parmense su Yamaha ha prima superato Amandine Verstappen (Ktm) poi, nel secondo giro, Nancy Van De Ven (Yamaha). Infine il sorpasso su Larissa Papenmeier, in sella alla Suzuki, che è valsa la leadership. Kiara è riuscita a mantenere il primo posto nonostante gli attacchi, negli ultimi due giri, della Van De Ven. L’italiana ha chiuso con il tempo di 23’ 24” 229, dietro la Van De Ven con quasi due secondi di distacco e la Papenmeier, in ritardo di ben 30 secondi.

“E’ incredibile vincere qui, davanti al pubblico di casa – ha commentato la Fontanesi a fine gara – E’ un titolo inaspettato in parte e quindi ancora più speciale. Avevo iniziato la stagione senza pensare al titolo, bensì a vincere più manche possibili. Sono davvero orgogliosa del traguardo appena raggiunto”.

Una stagione complicata per la parmense che ha raggiunto il titolo anche approfittando dell’infortunio della neozelandese Courtney Duncan, davanti in graduatoria a due round dal termine. Kiara non ha però smesso di crederci e, con carattere, è riuscita a sfruttare le occasioni avute e guadagnarsi il sesto mondiale. Una vera e propria impresa per la nostra portacolori.

SPORTAL.IT | 01-10-2018 14:05