MotoGp 2019, svelato il calendario provvisorio

La Dorna ha comunicato il calendario provvisorio del Mondiale di MotoGp 2019. Non ci sarà nessuna nuova tappa, confermati i 19 appuntamenti stagionali: si comincia in Qatar il 10 marzo, si chiude il 17 novembre a Valencia. Mugello in programma il 2 giugno, la gara a Misano il 15 settembre. Lo riporta Corsedimoto.

Ecco tutte le date

1. QATAR GP – Losail International Circuit – 8-10 marzo (in notturna)

2. ARGENTINA GP – Termas de Rio Hondo – 29-31 marzo

3. AMERICAS GP – Circuit of the Americas – 14 aprile

4. SPANISH GP – Circuito de Jerez-Ángel Nieto – 3-5 maggio

5. FRENCH GP – Le Mans – 17-19 maggio

6. ITALIAN GP – Autodromo Internazionale del Mugello – 31 maggio-2 giugno

7. CATALUNYA GP – Circuit de Barcelona-Catalunya – 14-16 giugno

8. DUTCH GP – TT Circuit Assen – 28-30 giugno

9. GERMAN GP – Sachsenring – 5-7 luglio

10. CZECH GP – Automotodrom Brno – 2-4 agosto

11. AUSTRIAN GP – Red Bull Ring-Spielberg – 9-11 agosto

12. BRITISH GP – Silverstone Circuit – 23-25 agosto

13. SAN MARINO GP – Misano World Circuit Marco Simoncelli – 13-15 settembre

14. ARAGON GP – MotorLand Aragón – 20-22 settembre

15. THAI GP – Chang International Circuit – 4-6 ottobre

16. JAPANESE GP – Twin Ring Motegi – 18-20 ottobre

17. AUSTRALIAN GP – Phillip Island Circuit – 25-27 ottobre

18. MALAYSIAN GP – Sepang International Circuit – 1-3 novembre

19. VALENCIA GP – Circuit Ricardo Tormo – 15-17 novembre.

SPORTAL.IT | 04-09-2018 13:45