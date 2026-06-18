MotoGP 2026 Repubblica Ceca, anteprima Brno: orari e dove vedere in tv. Aprilia deve rispondere a un ritrovato Marquez, Di Giannantonio carico

Guida al nono appuntamento della MotoGP 2026, che fa tappa a Brno per il GP della Repubblica Ceca. Marc Marquez si è rilanciato nel motomondiale, ma Aprilia continua ad essere leader e Di Giannantonio resta per ora il migliore dei Ducati

Nono appuntamento con la MotoGP 2026, che prosegue il suo cammino in Europa spostandosi dall’Ungheria alla vicina Repubblica Ceca. Il Gran Premio di Brno ci porta in una situazione di campionato in cui Aprilia continua a primeggiare in classifica, ma Marc Marquez anche quando si trova all’angolo continua a menare fendenti come si è visto al Balaton Park, dove ha rilanciato la propria stagione. E mentre il compagno di squadra Francesco Bagnaia continua a dimostrare una buona costanza e Fabio Di Giannantonio è acciaccato ma non ko, c’è sempre la mina vagante Pedro Acosta con cui fare i conti: insomma, dietro la casa di Noale c’è una bagarre in corso con avversari decisi a vendere cara la pelle.

MotoGP Repubblica Ceca, breve storia del circuito di Brno

Si corre all’Autodromo di Brno, o per meglio dire sul circuito intitolato al primo presidente della Cecoslovacchia nonché fondatore dell’Università di Brno, Tomáš Masaryk. Ci troviamo nella zona della seconda città Repubblica Ceca (dopo la capitale Praga), nel sud-est del Paese (in Moravia) e in particolare nell’area della foresta di Zebetin, in un impianto che è stato inaugurato nella sua forma attuale nel 1987, sebbene nella fu Cecoslovacchia la prima gara del Motomondiale si era già svolta nel 1965 (anno in cui si ridusse la lunghezza della pista da circa 29 km a poco meno di 14) e la pista di Brno affondi le sue radici negli anni Venti del XX secolo come tracciato stradale aperto al pubblico. Nel 1930 si svolse il Gran Premio di Masaryk, mentre l’Autodromo (o meglio, Automotodromo) come lo conosciamo oggi, come già detto, nasce alla fine degli anni Ottanta con una lunghezza della pista permanente di 5,4 km.

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Nasce così un circuito secondo gli standard più moderni, anche in termini di sicurezza. Nel 2008 è stato completamente riasfaltato, nel mentre a Brno si sono consumate alcune delle pagine più iconiche della MotoGP: dalla prima vittoria nella classe 125 di Valentino Rossi nel 1996, ai duelli dello stesso con Max Biaggi, così come la rivalità tra Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo in quel 2010 che vide il secondo conquistare il suo primo titolo iridato. Qui inoltre nel 2016 Cal Crutchlow (a proposito di piloti iconici) ottenne il suo primo successo in carriera nella classe maggiore, oltre ad essere il primo britannico dopo Barry Sheene nel 1981 a svettare in una gara MotoGP. Nel 2020 l’ultimo appuntamento prima di una breve pausa dal calendario per motivi di budget, con il ritorno della Repubblica Ceca nel campionato nel 2025 (vittoria di Marc Marquez) e un accordo sino al 2029.

Circuito di Brno, le caratteristiche

La pista è lunga 5.403 metri, con 14 curve (8 a destra e 6 a sinistra), larghezza della sede di 15 metri e il rettilineo più lungo che misura 636 metri. Brno si distingue per le sue pendenze, come quella verso la seconda chicane introdotta da cinque curve, e per i suoi non pochi ed ampi tornanti.

Ogni circuito del mondiale è impegnativo, e quello ceco non fa eccezione per le sue difficoltà tecniche dovute alle sequenze di curve (si corre in senso orario e perciò virano verso destra) e per le variazioni di pendenza. È una pista che si presta a battaglie al calor bianco tra le moto, che devono bilanciare staccate da affrontare con precisione e curve da cui bisogna uscire con una trazione immediata.

Aprilia a Brno dopo il passo falso in Ungheria

Il campionato vede ancora in testa la formazione Aprilia, sia nella classifica dei team (con 340 punti contro i 207 di Ducati), che in quella piloti. Al primo posto svetta sempre Marco Bezzecchi, 4 vittorie e 6 podi quest’anno e 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin: ma nell’ultimo appuntamento del Balaton Park il leader attuale del campionato è stato costretto al ritiro, travolto alla partenza del GP di Ungheria dallo stesso compagno di squadra, che ha centrato pure Raul Fernandez del team cliente di Aprilia Trackhouse e Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio in quota Ducati.

Un disastro per la casa di Noale, alle prese pure con le critiche rivolte dal pubblico di appassionati nei confronti di Martin (a cui a volte si scollegano gli spinotti del cervello, come si è visto nell’improvvida impennata dopo aver vinto ad Austin). Non da parte dei colleghi piloti: se è vero che Massimo Rivola, mettendoci la faccia per Aprilia, ha dichiarato senza mezzi termini che lo spagnolo era unico responsabile del disastro e che il suo status non permetteva il lusso di questi errori, colleghi come Crutchlow, Jack Miller, Fabio Quartararo e Luca Marini, riporta Motorsport.com, hanno giustificato Martin, sottolineando in particolare un asfalto nuovo dallo scarso grip e molto scivoloso.

Marc Marquez si è rilanciato nel campionato, Di Giannantonio acciaccato ma pronto

Sia come sia, lo squadrone Aprilia deve guardarsi le spalle da Marc Marquez. Non perché è vicinissimo alla vetta nonostante i 30 punti guadagnati su Bezzecchi in Ungheria (il divario in classifica tra i due per il momento è di 72 lunghezze) ma perché quando è in forma e non condizionato eccessivamente dagli infortuni lo spagnolo di Ducati ufficiale è un pessimo cliente per chiunque. E al Balaton ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatto, pur essendo reduce dall’ennesimo intervento chirurgico: pole, Sprint Race e gara della domenica sono state conquistate da Marquez coronando un fine settimana perfetto con la 100esima vittoria in MotoGP.

Il tutto duellando con il connazionale Pedro Acosta, che da solo tiene sulle spalle tutta la baracca KTM e con 48 punti che lo separano da Bezzecchi: davanti a lui, con un vantaggio di 6 punti, Fabio Di Giannantonio, in questo avvio di stagione migliore tra i Ducati (correndo con il team VR46, pur con la moto ufficiale) ma, come abbiamo visto, pure lui travolto da Martin nella precedente gara. Il romano però sarà regolarmente al via a Brno dopo un intervento riuscito al mignolo della mano sinistra, che però riguardava il postumo di un infortunio rimediato nel fine settimana della Catalogna. Di Giannantonio ha ammesso di non aver recuperato del tutto col dito, ma di avere il morale alto e la voglia di dare il massimo su una delle piste che più apprezza in MotoGP.

Bagnaia ha ritrovato la costanza, la situazione di Honda e Yamaha

Parlando sempre delle Ducati, ma tornando al team ufficiale, Francesco Bagnaia al momento è a quota tre podi quest’anno, tutti al terzo posto e tutti ottenuti nelle ultime tre gare. Pur ancora alle prese con qualche difficoltà con la GP26, in particolare con una certa instabilità col posteriore nei cambi di direzione, la fiducia resta buona e il feeling con Brno è generalmente positivo (lo scorso anno, in una stagione complicata, ottenne sulla pista ceca la pole), pur con qualche incognita legata alla mano sinistra di Pecco.

Al solito, le giapponesi inseguono con il fiato un po’ corto: attualmente il migliore in classifica dei non eletti Aprilia e Ducati è Luca Marini, undicesimo e capofila dello schieramento nipponico per la quota Honda. Marchio che lavora per tornare ai vecchi splendori nella prossima stagione delle nuove normative tecniche, ma che al momento si ritrova a che fare con una moto che, come ha detto Marini, fatica col posteriore. Non va meglio in casa Yamaha, con Fabio Quartararo che al momento in classifica è 15esimo con 143 punti di distanza dal primo posto, il feeling con la M1 continua ad essere ridotto ai minimi termini mentre il suo futuro imminente lo proietta verso Honda.

GP Repubblica Ceca, orari della MotoGP e dove vedere in tv

-Venerdì 19 giugno

10:45-11:30: Prove Libere 1

15:00-16:00: Pre-Qualifiche

-Sabato 20 giugno

10:10-10:40: Prove Libere 2

10:50-11:30: Qualifiche

15:00: Sprint Race (10 giri)

-Domenica 21 giugno

9:40-10:50: Warm-Up

14:00: Gara (21 giri)

Il GP della Repubblica Ceca si può seguire integralmente per tutte le sessioni del fine settimana, dalle libere alla gara di domenica, su Sky Sport MotoGP HD, al canale 208 di Sky; dirette streaming su Now. In chiaro, su TV8, saranno trasmesse le qualifiche in diretta così come la Sprint il sabato, mentre la gara della domenica verrà riproposta in differita alle 16:00.