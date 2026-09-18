Bulega viene indicato da molti big della MotoGP come possibile protagonista del prossimo anno con il Team di Valentino Rossi e dopo Marquez e Acosta, Pol Espargaro ci va giù pesante sui vantaggi del pilota Superbike

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Dal pauroso incidente ai favori del pronostico. Da un titolo, sicuro in Superbike, a uno virtuale in MotoGP nel 2027. Così Nicolò Bulega che è finito al centro dei pensieri di molti piloti a margine del Gran Premio d’Austria. Da Marc Marquez a Pol Espargaro in molti lo hanno indicato come potenziale sorpresa per il prossimo anno. Addirittura il fratello di Aleix è andato oltre sostenendo che i tanti test che Bulegas sta facendo con la Ducati 8500cc lo pongono in una situazione di vantaggio rispetto alla concorrenza. Starà esagerando?

Marquez e Acosta: “Curiosi di vedere Bulega in MotoGP”

A oramai 48 ore dalla brutta caduta nei test del Mugello, Nicolò Bulega sta già molto meglio, ha rassicurato tutti sui social e ora punta decisamente il Red Bull Ring dove lunedì potrebbe scendere in pista per i test collettivi della MotoGP con le nuove moto per il 2027.

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Proprio verso la prossima stagione e sull’arrivo di Bulega dalla Superbike nel Team VR46 si è spostata l’attenzione dei due piloti ufficiali Ducati, Marc Marquez e Pedro Acosta. Il campione del mondo in carica ha individuato come possibile crack della stagione: «Per me Bulega. Sta già effettuando dei test, conosce le gomme e credo che sarà veloce. È un pilota molto bravo»

A dare manforte al connazionale, prossimo compagno di box in Ducati, è stato Pedro Acosta: «Come ha detto Marc, Bulega sarà un trasferimento interessante. Anche tutti quelli che arrivano dalla Moto2 saranno una bella sorpresa, soprattutto per capire come riusciranno a gestire le gomme»

Il vantaggio di Bulega in MotoGP: tanti test e le gomme Pirelli

Per molti quello che potrebbe diventare già la prossima settimana, a Cremona, campione del mondo Superbike dopo una stagione dominata dall’alto di 26 vittorie su 27 manche, godrà di un vantaggio molto importante verso il suo ritorno in pianta stabile in MotoGP, i tanti test che sta già effettuando sulla 8500cc di casa Ducati, la conoscenza delle gomme Pirelli già usate in Superbike e la possibilità, in qualità di rookie, di poter fare anche lo shakedown test riservato ai tester, collaudatori e appunto rookie a inizio della prossima stagione.

La furia di Pol Espargaro: “Bulega, non è giusto”

Lo spagnolo che in Austria correrà ancora una volta al posto dell’infortunato Vinales, sulla Ktm, ne ha dette di tutti i colori su questa presunta condizione di vantaggio di cui godrebbe Bulega forse esagerando un tantino: