Dal pauroso incidente ai favori del pronostico. Da un titolo, sicuro in Superbike, a uno virtuale in MotoGP nel 2027. Così Nicolò Bulega che è finito al centro dei pensieri di molti piloti a margine del Gran Premio d’Austria. Da Marc Marquez a Pol Espargaro in molti lo hanno indicato come potenziale sorpresa per il prossimo anno. Addirittura il fratello di Aleix è andato oltre sostenendo che i tanti test che Bulegas sta facendo con la Ducati 8500cc lo pongono in una situazione di vantaggio rispetto alla concorrenza. Starà esagerando?
- Marquez e Acosta: "Curiosi di vedere Bulega in MotoGP"
- Il vantaggio di Bulega in MotoGP: tanti test e le gomme Pirelli
- La furia di Pol Espargaro: "Bulega, non è giusto"
Marquez e Acosta: “Curiosi di vedere Bulega in MotoGP”
A oramai 48 ore dalla brutta caduta nei test del Mugello, Nicolò Bulega sta già molto meglio, ha rassicurato tutti sui social e ora punta decisamente il Red Bull Ring dove lunedì potrebbe scendere in pista per i test collettivi della MotoGP con le nuove moto per il 2027.
Proprio verso la prossima stagione e sull’arrivo di Bulega dalla Superbike nel Team VR46 si è spostata l’attenzione dei due piloti ufficiali Ducati, Marc Marquez e Pedro Acosta. Il campione del mondo in carica ha individuato come possibile crack della stagione: «Per me Bulega. Sta già effettuando dei test, conosce le gomme e credo che sarà veloce. È un pilota molto bravo»
A dare manforte al connazionale, prossimo compagno di box in Ducati, è stato Pedro Acosta: «Come ha detto Marc, Bulega sarà un trasferimento interessante. Anche tutti quelli che arrivano dalla Moto2 saranno una bella sorpresa, soprattutto per capire come riusciranno a gestire le gomme»
Il vantaggio di Bulega in MotoGP: tanti test e le gomme Pirelli
Per molti quello che potrebbe diventare già la prossima settimana, a Cremona, campione del mondo Superbike dopo una stagione dominata dall’alto di 26 vittorie su 27 manche, godrà di un vantaggio molto importante verso il suo ritorno in pianta stabile in MotoGP, i tanti test che sta già effettuando sulla 8500cc di casa Ducati, la conoscenza delle gomme Pirelli già usate in Superbike e la possibilità, in qualità di rookie, di poter fare anche lo shakedown test riservato ai tester, collaudatori e appunto rookie a inizio della prossima stagione.
La furia di Pol Espargaro: “Bulega, non è giusto”
Lo spagnolo che in Austria correrà ancora una volta al posto dell’infortunato Vinales, sulla Ktm, ne ha dette di tutti i colori su questa presunta condizione di vantaggio di cui godrebbe Bulega forse esagerando un tantino:
“Assurdo. È assolutamente assurdo, e direi anche ingiusto. Perché l’anno prossimo sarà un pilota a tempo pieno, avrà macinato un’enorme quantità di chilometri e la moto verrà costruita su misura per lui. La conoscerà alla perfezione, e lo stesso varrà per le gomme. Avrà anche due giorni in più per lo shakedown. L’esperienza e la velocità che avrà saranno incredibili. Penso che sia ingiusto nei confronti dei piloti che passano dalla Moto2 alla MotoGP e di quelli che restano indietro. Bulega viene da un campionato in cui la moto che guida è molto simile alla MotoGP del prossimo anno, e con la sua esperienza e tutti questi test, penso che lascerà tutti a bocca aperta”.