Il confronto impietoso da due anni a questa parte tra Bagnaia e Marquez in Ducati scatena la bordata di Pedro Acosta verso Pecco. Mercato MotoGP: Morbidelli avvistato a Misano, scambio con Bulega in Superbike

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La MotoGP è in sosta questa domenica in attesa di riaccendere i motori a Brno nel prossimo fine settimana. Intanto però a salire di giri sono le parole. Come quelle di Pedro Acosta che ha commentato il confronto tra Bagnaia e Marquez all’interno del box Ducati proiettandosi a quella che sarà la sua condizione il prossimo anno al fianco del connazionale. Intanto il mercato è sempre in fermento e se si parla tanto di Bulega in MotoGP nel 2027 è altrettanto vero che c’è chi, vedi Franco Morbidelli, potrebbe fare il percorso inverso.

Da Acosta bordate a Bagnaia

Il ritorno alla vittoria di Marquez in Ungheria ha messo un po’ in secondo piano il podio, il terzo consecutivo raccolto da Francesco Bagnaia anche se non ancora al 100% dopo Barcellona. Nonostante non sia ancora al meglio dopo la caduta di Le Mans e la doppia operazione, nel week end di Balaton Park, Marc è riuscito nuovamente a emergere con la Ducati cosa che a Pecco riesce sporadicamente da un anno e mezzo a questa parte.

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A stroncare Bagnaia ci ha pensato Pedro Acosta, colui che di fatto gli ha tolto la Desmosedici per il prossimo anno costringendo Pecco a cercare un sedile in Aprilia. “Non ci sono scuse – ha detto il pilota murciano all’interno del podcast ‘Gypsy Tales’ – Quando sei nello stesso box, con la stessa moto, è molto difficile giustificarlo. Si dice che Pecco abbia iniziato a sentire la pressione della presenza di Marc nel box ma quando arriva uno come Marc, tutto si alza di livello. Anche la pressione aumenta”.

“Non è facile essere sempre il numero uno e poi essere superato dal proprio compagno di squadra”, ha concluso Acosta che il prossimo si troverà proprio nella condizione di Bagnaia dovendo vedersela a parità di moto in Ducati proprio con Marquez. Da qui le ultime sfide, proprio in Ungheria tra il vecchio e il giovane leone.

Mercato MotoGP: Morbidelli verso la Superbike

Se la MotoGP riposa, questo fine settimana è tutto per la Superbike che sta vivendo il suo happening a Misano. Nel paddock del circuito intitolato a Marco Simoncelli, oltre agli alti gradi della Ducati, da Tardozzi a Dall’Igna, si è aggirato anche Franco Morbidelli.

Il pilota del Team VR46 rischia seriamente di non trovare posto nella griglia della MotoGP 2027. Gli ultimi risultati non parlano a suo favore. E nonostante Valentino Rossi perderà Di Giannantonio il prossimo anno, promesso sposo di KTM, per il Morbido le possibilità di rimanere in VR46 sono ridotte all’osso.

Al suo posto dovrebbe andare proprio quel Nicolò Bulega che sta dominando in Superbike. Ecco che allora lo scenario di mercato potrebbe concretizzarsi in questo senso: Bulegas in MotoGP con la scuderia di Rossi, premio per la vittoria, quasi certa, del Mondiale SBK, e Franco Morbidelli nel team ufficiale Ducati Aruba della Superbike a raccogliere l’eredità, pesante, di Bulega, proprio per rilanciarsi dopo qualche stagione opaca nella classe regina.