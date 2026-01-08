Aldeguer cade e macchia il ritorno di Marquez: tegola Ducati, frattura alla clavicola e test Sepang a rischio

Il pilota del team Gresini Racing, Fermin Aldeguer, ha riportato la presunta frattura della clavicola durante una sessione di allenamento a Valencia che ha visto il ritorno in pista di Marc Marquez

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Doveva essere il grande giorno del ritorno in pista di Marc Marquez. Ed invece dal circuito Aspar di Valencia arriva la doccia fredda per Ducati e per il Team Gresini in particolare. Fermin Aldeguer è stato vittima di un grave incidente con frattura della clavicola. Sarà necessaria un’operazione. A questo punto per lo spagnolo sono a forte rischio i test di inizio febbraio a Sepang ma anche l’inizio del Mondiale MotoGP 2026 in Thailandia (27-28/02 e 1/3).

Aldeguer, terribile highside

Fermin Aldeguer ha riportato una frattura alla diafisi femore sinistro durante un allenamento a Valencia e domani sarà sottoposto a un intervento chirurgico a Barcellona. Brutta tegola per il Team Ducati Gresini e per lo spagnolo che stava provando sul circuito di Aspar a Valencia con le derivate di serie per togliere un po’ di ruggine in vista dell’inizio della pre season MotoGP coi test in Malesia il prossimo mese.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Molto apprezzato in casa Ducati, a cominciare dallo stesso Gigi Dall’Igna, Aldeguer è stato protagonista di un highside alla curva 1, probabilmente come conseguenza del forte vento. Necessario l’intervento dell’ambulanza che ha trasportato Fermin al Centro Medico dove dai primi accertamenti sembra aver riportato appunto la frattura della clavicola.

A comunicarlo è stato il team BK8 Gresini Racing, che ovviamente non si aspettava di ritrovarsi alle prese con questa situazione a meno di un mese da primo test MotoGP a Sepang (3-5 febbraio) mentre l’inizio del Mondiale 2026 è previsto dal 27 febbraio all’1 marzo in Thailandia.

Il ritorno in pista di Marc Marquez

La pista di Aspar è lunga circa 2.2 chilometri e si trova tra Guadassuar e Algemesi non molto distante da Valencia. Non va confusa con il circuito Ricardo Tormo che invece ospita la tappa conclusiva del Mondiale MotoGP (tranne il 2024 quando a causa della tragica alluvione che colpi la zona si corse nuovamente a Barcellona).

Per due giorni centro gravitazione della MotoGP con il ritorno in pista di molti piloti spagnoli per togliere un po’ di ruggine dopo la fine del campionato 2025 e le vacanze. In pista oltre Aldeguer c’erano anche Maverick Vinales e i fratelli Marquez perchè oggi è stato soprattutto il giorno del ritorno in pista di Marc dopo la caduta nel GP di Indonesia, l’operazione alla spalla destra e la lunga rieducazione.