Gresini perde i pezzi, Aldeguer cambia Ducati: sarà VR46 e addio Alex Marquez, a Goiania impazza il mercato

Anche in Brasile si muove il mercato piloti, arrivano conferme sul passaggio di Aldeguer col team di Valentino Rossi mentre Gresini perde i pezzi, Alex Marquez dato per certo in KTM nel 2027

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è il Gran Premio del Brasile ma in MotoGP specie questa stagione il mercato è davvero aperto tutto l’anno. Anche a Goiania tra la pioggia e i tempi in pista si è parlato molto di trattative. Altre due sarebbero state chiuse. La prima riguarda il passaggio di Fermin Aldeguer che cambia box ma non Ducati: da Gresini a VR46, la scuderia di Valentino Rossi; l’altra riguarda Alex Marquez oramai pilota KTM 2027. Facciamo allora il punto della situazione.

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Aldeguer vola da Valentino Rossi

Il mercato dei piloti della MotoGP resta in stand by solo apparentemente. Non ci sono annunci ufficiali (l’unico è il rinnovo di Bezzecchi con Aprilia), causa uno scontro tra team e Dorna sul rinnovo di quello che sarebbe l’equivalente del Patto della Concordia nella Formula 1. Ma sotto traccia le trattative non si fermano mai.

Ai vari colpacci in attesa di annuncio (da Acosta in Ducati a Bagnaia in Aprilia passando per Quartararo in Honda e Martin in Yamaha) un importante sviluppo riguarda il futuro di Fermín Aldeguer. Lo spagnolo, al debutto stagionale in Brasile dopo aver saltato l’esordio in Thailandia per infortunio, come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, lascerà il Team Gresini per diventare un nuovo pilota della Pertamina VR46 di Valentino Rossi. A darne conferma in queste ore anche l’autorevole sito spagnolo di AS.

Nieto: “Aldeguer è il profilo che fa per noi”

La benedizione, pur senza ammettere o annunciare nulla, arriva anche da Pablo Nieto, team manager di VR46, che proprio al sito spagnolo ha parlato di Fermin in ottica futura: “Aldeguer è uno dei due piloti con il maggior potenziale in MotoGP, per le sue caratteristiche, il suo talento, tutto. Al suo primo anno ha già vinto una gara, il Gran Premio d’Indonesia, e ha un futuro molto promettente”.

Chiaro il riferimento di Nieto a Pedro Acosta, pilota che la sua scuderia ha cercato, sognato e che aveva quasi preso lo scorso anno prima che Ducati decidesse di prenderlo direttamente per il team ufficiale al posto di Bagnaia nel 2027.

Team VR46: in tre per un posto

Per quanto riguarda la seconda moto nella scuderia di Valentino Rossi è volata a tre per una sola carena. In lizza ci sono i due piloti degli ultimi due anni, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli mentre il terzo incomodo è rappresentato da Celestino Vietti, pilota Moto2, collaudatore Ducati e anche lui come gli altri nel giro della VR46 Academy del Dottore.

Team Gresini, futuro incerto: Alex Marquez alla KTM

Momento di stallo per la scuderia che porta il nome di Fausto Gresini, retta da Nadia Padovani. Il team italiano non ha ancora rinnovato il contratto con Ducati e di fatto al momento è senza piloti per il prossimo anno. Non solo Aldeguer in VR46 ma anche Alex Marquez cambierà aria. Radio mercato da tempo considera come certo il passaggio di Alex Márquez al team ufficiale KTM dove prenderebbe il posto di Pedro Acosta.